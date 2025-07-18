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18 июля 2025, 18:50 | Обновлено 18 июля 2025, 19:11
309
0

ФОТО. Звезда Реала опубликовал снимок из больницы. Что случилось?

Джуд Беллингем перенес операцию

18 июля 2025, 18:50 | Обновлено 18 июля 2025, 19:11
309
0
ФОТО. Звезда Реала опубликовал снимок из больницы. Что случилось?
Instagram. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем сообщил, что перенес операцию на плече в Лондоне.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии испытывал дискомфорт с 2023 года, но откладывал вмешательство ради матчей клуба и сборной.

Игрок выложил фото из больницы, поблагодарил врачей и заявил, что восстановление уже началось.

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Беллингем выбыл на 10–12 недель и, вероятно, вернётся к играм не раньше октября.

Он также не поможет сборной Англии в сентябрьских матчах под руководством Томаса Тухеля.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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