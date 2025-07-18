ФОТО. Звезда Реала опубликовал снимок из больницы. Что случилось?
Джуд Беллингем перенес операцию
Джуд Беллингем сообщил, что перенес операцию на плече в Лондоне.
Полузащитник «Реала» и сборной Англии испытывал дискомфорт с 2023 года, но откладывал вмешательство ради матчей клуба и сборной.
Игрок выложил фото из больницы, поблагодарил врачей и заявил, что восстановление уже началось.
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Беллингем выбыл на 10–12 недель и, вероятно, вернётся к играм не раньше октября.
Он также не поможет сборной Англии в сентябрьских матчах под руководством Томаса Тухеля.
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