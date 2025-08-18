ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).

После игры пресс-служба «фиолетовых» подколола «волков»: «Черкасская «Фиорентина» одолевает Полесье⚡️⚡️⚡️⚡️», – говорится в сообщении.

Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее наставник «волков» Руслан Ротань разнес арбитров матча против черкасского ЛНЗ после неожиданного поражения.