ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
«Фиолетовые» убедительно переиграли подопечных Руслана Ротаня
Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).
После игры пресс-служба «фиолетовых» подколола «волков»: «Черкасская «Фиорентина» одолевает Полесье⚡️⚡️⚡️⚡️», – говорится в сообщении.
Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.
Ранее наставник «волков» Руслан Ротань разнес арбитров матча против черкасского ЛНЗ после неожиданного поражения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УЕФА определился с судейской бригадой на первый матч клубов в отборе ЛК
Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США