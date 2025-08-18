Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 10:33 |
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

«Фиолетовые» убедительно переиграли подопечных Руслана Ротаня

18 августа 2025, 10:33 |
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).

После игры пресс-служба «фиолетовых» подколола «волков»: «Черкасская «Фиорентина» одолевает Полесье⚡️⚡️⚡️⚡️», – говорится в сообщении.

Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее наставник «волков» Руслан Ротань разнес арбитров матча против черкасского ЛНЗ после неожиданного поражения.

ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - ЛНЗ Лига конференций Фиорентина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
kadaad .
К сожалению Полесью в матчах против Фиорентины ничего не светит, не тот колхоз.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
А що це за два чорних ззаді зліва? Засмагли так чи що? В Україну ж не їдуть легіонери.
Ответить
0
