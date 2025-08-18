Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
18.08.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 03:04 |
11
0

Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок Премьер-лиги состоится 18 августа в 18:00 по киевскому времени.

18 августа 2025, 03:04 |
11
0
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стадион Динамо

18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»

Матч состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в городе Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Клим Заброд.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

По теме:
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Заря – Кривбасс
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18 августа 2025, 01:32 0
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»

Немец – о Нойере

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Футбол | 17.08.2025, 10:04
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 17
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 10
Футбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем