Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера

Донецкий Шахтер может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители английского Фулхэма планируют снова встретиться с агентами бразильского легионера Кевина. Руководство «горняков» отклонило два предыдущих предложения по вингеру.

На следующей неделе должен стартовать новый этап переговоров между сторонами. Была информация, что «Шахтер» согласился снизить свои финансовые требования в отношении вингера – раньше клуб просил 50 миллионов, сейчас дончане хотят получить 40-45 млн.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллионов евро.