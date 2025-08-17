Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера
Кевин может перебраться в чемпионат Англии
Донецкий Шахтер может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители английского Фулхэма планируют снова встретиться с агентами бразильского легионера Кевина. Руководство «горняков» отклонило два предыдущих предложения по вингеру.
На следующей неделе должен стартовать новый этап переговоров между сторонами. Была информация, что «Шахтер» согласился снизить свои финансовые требования в отношении вингера – раньше клуб просил 50 миллионов, сейчас дончане хотят получить 40-45 млн.
Ранее сообщалось, что Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллионов евро.
🚨🇧🇷 After two official bids turned down by Shakhtar Donetsk, Fulham will meet again with Kevin’s agents next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Negotiations set to continue to decide Brazilian winger’s future. pic.twitter.com/Bskr6eEBu6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Непобежденный британец не планирует выходить на ринг против чемпиона мира из Украины
Главные новости за 16 августа на Sport.ua