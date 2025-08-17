Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Переговоры продолжаются. Клуб АПЛ жаждет подписать лидера Шахтера
Англия
17 августа 2025, 09:31
Кевин может перебраться в чемпионат Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий Шахтер может уже этим летом продать своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители английского Фулхэма планируют снова встретиться с агентами бразильского легионера Кевина. Руководство «горняков» отклонило два предыдущих предложения по вингеру.

На следующей неделе должен стартовать новый этап переговоров между сторонами. Была информация, что «Шахтер» согласился снизить свои финансовые требования в отношении вингера – раньше клуб просил 50 миллионов, сейчас дончане хотят получить 40-45 млн.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллионов евро.

Кевин (Шахтер) Фулхэм трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 2
EbuKacapa
Без Кевіна і 4 місце не займуть
EbuKacapa
Дивіться на окуляри він сліпий як щур 
