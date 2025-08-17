Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»
17 августа 2025, 04:12 | Обновлено 17 августа 2025, 04:55
БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»

Коуч горняков U-19 прокомментировал победу над сверстниками из Вереса

БЕЛИК: «Это была эмоциональная игра Шахтера. Хочу отметить легионера»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды «Шахтер» U-19 Алексей Белик дал комментарий после разгромной победы над ровенским «Вересом» U-19 (5:1).

– Довольно эмоциональная встреча, и нам этого действительно не хватало. Недавно мы участвовали в турнире в Хорватии, где провели немало матчей, которые забрали много сил. Были опасения, что из-за ограниченного времени на подготовку к игре чемпионата команде будет не хватать физических кондиций, тем более после поединков с ПСЖ, «Бенфикой» или «Болоньей» молодые исполнители могли немного витать в облаках. Тем не менее ребята – молодцы.

Единственное, не повезло, когда после стандарта соперника произошел рикошет, и мы пропустили мяч, что немного осложнило ситуацию. Однако команда собралась и благодаря контролю мяча и пасингу в итоге одержала разгромную победу. У нас молодая команда, сегодня 80% исполнителей на поле были 2008 года рождения, они только начинают свой путь в «Шахтере» U-19, за исключением Костюка и Милокоста. Дериконь, Твердохлеб и другие молодые игроки уже берут на себя ответственность за счет. Также стоит отметить более опытных футболистов, которые подают пример младшим. Отдельно хочу выделить легионера Канте, который довольно универсален, удачно действует за спинами соперников и полезен на подборах, что дает нам большую гибкость в игре.

– На перерыв команда ушла при ничейном счете, а во второй половине все изменилось в пользу «Шахтера» U-19. На чем акцентировали внимание в раздевалке?

– На самом деле я очень редко бываю спокоен в раздевалке при ничейном счете, ведь у меня тоже есть эмоции, и я хочу подсказать подопечным, как правильно действовать и что необходимо изменить для достижения нужного результата. Однако на этот раз я был спокоен, потому что игра команды вселяла уверенность. Я подчеркнул футболистам, что нужно продолжать действовать в том же духе, и результат обязательно придет. Спасибо ребятам за все.

– В начале встречи произошла вынужденная замена Онищука из-за повреждения. Насколько серьезна травма и поддержала ли команда футболиста?

– Безусловно, команда всегда поддерживает футболистов в случае повреждения. Что касается тяжести травмы, пока неизвестно, нужно детальное обследование, чтобы определить срок восстановления. Онищук – игрок 2009 года рождения, и мы уверены, что он мог бы играть на высоком уровне, ведь у него есть соответствующие качества. Надеемся, он как можно скорее восстановится и вернется.

– На следующей неделе выездная встреча с «Карпатами» U-19. Как будет готовиться команда к этой игре?

– Завтра группа футболистов, которые участвовали в матче, будет восстанавливаться, тогда как другая получит нагрузку. В последующие дни запланированы целенаправленные тренировки для подготовки к поединку с «Карпатами», где будем отрабатывать аспекты, которые будут использоваться в противостоянии.

Николай Степанов
