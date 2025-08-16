Впервые за 20 лет украинских команд не будет в Лиге чемпионов
Это произошло после поражения киевского «Динамо» от «Пафоса»
Впервые за 20 лет ни один украинский клуб не будет представлен в Лиге чемпионов на групповом этапе. Это произошло после того, как «Динамо» не прошло кипрский «Пафос» в третьем квалификационном раунде.
С 2006 года представитель Украины всегда присутствовал в основном раунде Лиги чемпионов.
Вспомним последние 19 сезонов в разрезе клубов и стадии, на которой они остановились.
Последние 19 сезонов украинских команд в основном раунде Лиги чемпионов
- 2024/25 – Шахтер (ЕЛ)
- 2023/24 – Шахтер (ГЕ)
- 2022/23 – Шахтер (ГЕ)
- 2021/22 – Шахтер (ГЕ), Динамо (ГЕ)
- 2020/21 – Шахтер (ГЕ), Динамо (ГЕ)
- 2019/20 – Шахтер (ГЕ)
- 2018/19 – Шахтер (ГЕ)
- 2017/18 – Шахтер (1/8)
- 2016/17 – Динамо (ГЕ)
- 2015/16 – Шахтер (ГЕ), Динамо (1/8)
- 2014/15 – Шахтер (1/8)
- 2013/14 – Шахтер (ГЕ)
- 2012/13 – Шахтер (1/8), Динамо (ГЕ)
- 2011/12 – Шахтер (ГЕ)
- 2010/11 – Шахтер (1/4)
- 2009/10 – Динамо (ГЕ)
- 2008/09 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)
- 2007/08 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)
- 2006/07 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)
* ГЭ – групповой этап, ЭЛ – этап лиги
❗️ For the first time since 2005, there will be NO 🇺🇦 Ukrainian teams in the group/league stage of the 🔵 UEFA Champions League.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 16, 2025
⌛️ End of an era.
