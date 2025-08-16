Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 августа 2025, 17:20 | Обновлено 16 августа 2025, 17:36
Впервые за 20 лет украинских команд не будет в Лиге чемпионов

Это произошло после поражения киевского «Динамо» от «Пафоса»

ФК Динамо Киев

Впервые за 20 лет ни один украинский клуб не будет представлен в Лиге чемпионов на групповом этапе. Это произошло после того, как «Динамо» не прошло кипрский «Пафос» в третьем квалификационном раунде.

С 2006 года представитель Украины всегда присутствовал в основном раунде Лиги чемпионов.

Вспомним последние 19 сезонов в разрезе клубов и стадии, на которой они остановились.

Последние 19 сезонов украинских команд в основном раунде Лиги чемпионов

  • 2024/25 – Шахтер (ЕЛ)
  • 2023/24 – Шахтер (ГЕ)
  • 2022/23 – Шахтер (ГЕ)
  • 2021/22 – Шахтер (ГЕ), Динамо (ГЕ)
  • 2020/21 – Шахтер (ГЕ), Динамо (ГЕ)
  • 2019/20 – Шахтер (ГЕ)
  • 2018/19 – Шахтер (ГЕ)
  • 2017/18 – Шахтер (1/8)
  • 2016/17 – Динамо (ГЕ)
  • 2015/16 – Шахтер (ГЕ), Динамо (1/8)
  • 2014/15 – Шахтер (1/8)
  • 2013/14 – Шахтер (ГЕ)
  • 2012/13 – Шахтер (1/8), Динамо (ГЕ)
  • 2011/12 – Шахтер (ГЕ)
  • 2010/11 – Шахтер (1/4)
  • 2009/10 – Динамо (ГЕ)
  • 2008/09 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)
  • 2007/08 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)
  • 2006/07 – Шахтер (ГЭ), Динамо (ГЭ)

* ГЭ – групповой этап, ЭЛ – этап лиги

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
