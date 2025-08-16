Провальный вингер Ливерпуля определился с будущим: «Я поговорю с клубом»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза после матча первого тура АПЛ против «Борнмута» (4:2) заявил, что планирует остаться в клубе. Итальянец хочет завоевать многие трофеи.

«Будем разговаривать с Ливерпулем, но скажу честно: я здесь счастлив. Я поговорю с клубом, но хочу остаться здесь и сражаться за многие трофеи.

Я играю за одну из самых лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым выйти на поле, как это было в матче с «Борнмутом». Я должен доказывать, что я способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», – сказал Кьеза.

