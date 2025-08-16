Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ростислав ЛЯХ: «Приятно забить первый гол, но он не помог Руху»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 11:04
Ростислав ЛЯХ: «Приятно забить первый гол, но он не помог Руху»

Футболист пообщался с журналистами после матча УПЛ

Ростислав ЛЯХ: «Приятно забить первый гол, но он не помог Руху»
ФК Рух. Ростислав Лях

Полузащитник львовского Руха Ростислав Лях поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче третьего тура УПЛ против киевской Оболони (1:2).

– Приятно забить первый гол, но, к сожалению, он не помог команде получить положительный результат. Тренерский штаб решает, кто выполняет стандарты. В том моменте я чувствовал, что это хорошая позиция, могу отсюда хорошо пробить, ведь на тренировках отрабатываю удары со штрафного. Решил ударить, к счастью, удалось забить гол, но досадно, что это не повлияло на общий результат.

В перерыве тренеры нашли правильные слова и подход к команде. На второй тайм мы вышли заряженные и играли очень хорошо, превосходили соперника. Мы создали много моментов, давили на ворота оппонентов. К сожалению, воздушная тревога внесла свои коррективы в игру, но это то, что мы не можем повлиять.

Конечно, это неприятный для нас результат. Следует проанализировать свою игру и искоренить эти ошибки. Трудно что-либо говорить, когда судьбу матча решают стандарты – мы пропустили дважды после штрафных. Сопернику больше не было возможности забить, но счет 1:2 в пользу «Оболони».

Впереди у нас кубковый матч. Это всегда интересно, потому что один матч влияет на дальнейший путь команды в турнире: поражение, и ты прекращаешь выступления в Кубке, а выиграл – идешь дальше. Уверен, что в Яворове на матче будет много зрителей и их будет ждать хорошая игра, – сказал Лях.

Ранее сообщалось, что сын президента «Руха» Григория Козловского, Святослав, раскритиковал коуча «желто-черных» Ивана Федыка после матча 3 тура УПЛ.

Ростислав Лях Рух Львов Оболонь Киев Рух - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
