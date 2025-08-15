Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг

Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Это прекрасная возможность вспомнить главные статистические показатели новых атакующих звезд Премьер-лиги.

В течение летнего трансферного окна к лучшим командам чемпионата Англии присоединились такие игроки, как: Виктор Дьокереш («Спортинг» – «Арсенал»), Беньямин Шешко (РБ «Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед»), Уго Экитике («Айнтрахт» – «Ливерпуль») и Жоао Педро («Брайтон» – «Челси»).

Лучшим среди них по цифрам в прошлых розыгрышах топ-чемпионатов стал именно Дьокереш, который имеет в два раза лучшую статистику по сравнению со своими противниками.

Статистика новых атакующих звезд АПЛ в топ-чемпионатах 2024/25