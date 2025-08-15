Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг
Дьокереш, Шешко, Экитике и Жоао Педро – на чьей стороне главные цифры?
Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Это прекрасная возможность вспомнить главные статистические показатели новых атакующих звезд Премьер-лиги.
В течение летнего трансферного окна к лучшим командам чемпионата Англии присоединились такие игроки, как: Виктор Дьокереш («Спортинг» – «Арсенал»), Беньямин Шешко (РБ «Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед»), Уго Экитике («Айнтрахт» – «Ливерпуль») и Жоао Педро («Брайтон» – «Челси»).
Лучшим среди них по цифрам в прошлых розыгрышах топ-чемпионатов стал именно Дьокереш, который имеет в два раза лучшую статистику по сравнению со своими противниками.
Статистика новых атакующих звезд АПЛ в топ-чемпионатах 2024/25
- Виктор Дьокереш (Примейра-лига, Спортинг) – 33 матча, 39 голов, 8 ассистов, 1,25 гола за полный матч
- Беньямин Шешко (Бундеслига, РБ Лейпциг) – 33 матча, 13 голов, 5 ассистов, 0,49 гола за полный матч
- Уго Экитике (Бундеслига, Айнтрахт) – 33 матча, 15 голов, 8 ассистов, 0,52 гола за полный матч
- Жоао Педро (АПЛ, Брайтон) – 27 матчей, 10 голов, 6 ассистов, 0,46 гола за полный матч
