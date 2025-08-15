Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг
Англия
15 августа 2025, 18:29 |
102
0

Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг

Дьокереш, Шешко, Экитике и Жоао Педро – на чьей стороне главные цифры?

15 августа 2025, 18:29 |
102
0
Новые атакующие звезды АПЛ и их статистика в прошлом сезоне топ-лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Это прекрасная возможность вспомнить главные статистические показатели новых атакующих звезд Премьер-лиги.

В течение летнего трансферного окна к лучшим командам чемпионата Англии присоединились такие игроки, как: Виктор Дьокереш («Спортинг» – «Арсенал»), Беньямин Шешко (РБ «Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед»), Уго Экитике («Айнтрахт» – «Ливерпуль») и Жоао Педро («Брайтон» – «Челси»).

Лучшим среди них по цифрам в прошлых розыгрышах топ-чемпионатов стал именно Дьокереш, который имеет в два раза лучшую статистику по сравнению со своими противниками.

Статистика новых атакующих звезд АПЛ в топ-чемпионатах 2024/25

  • Виктор Дьокереш (Примейра-лига, Спортинг) – 33 матча, 39 голов, 8 ассистов, 1,25 гола за полный матч
  • Беньямин Шешко (Бундеслига, РБ Лейпциг) – 33 матча, 13 голов, 5 ассистов, 0,49 гола за полный матч
  • Уго Экитике (Бундеслига, Айнтрахт) – 33 матча, 15 голов, 8 ассистов, 0,52 гола за полный матч
  • Жоао Педро (АПЛ, Брайтон) – 27 матчей, 10 голов, 6 ассистов, 0,46 гола за полный матч

По теме:
Очередной вызов для Холанда: как он проявил себя в прошлых сезонах за МС?
Стали известны детали контракта экс-игрока Эвертона с Лидсом
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Виктор Дьекереш Беньямин Шешко Уго Экитике Жоао Педро Жункейра Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.08.2025, 18:41
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Футбол | 15.08.2025, 13:08
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем