Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды
Основной вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис рассказал о своем опыте работы с футболистами основы киевлян.
Сын Григория Суркиса надеется, что вскоре дебютирует в первой команде.
«Когда попадаешь в команду мастеров, там совсем другой уровень, другая скорость. Опыт безумный. Там игроки национальной команды, такие футболисты, как Андрей Николаевич Ярмоленко, Виталий Буяльский – и все игроки очень хорошие. Это очень важный опыт».
»Спасибо за доверие тренерскому штабу, за то, что меня взяли».
«Делаю все, чтобы прогрессировать каждый день и прибавлять в своей игре. Даст Бог, со временем смогу выйти на поле в составе основной команды», – сказал Суркис.
