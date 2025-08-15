Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 18:42 | Обновлено 15 августа 2025, 18:48
899
4

Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»

Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды

15 августа 2025, 18:42 | Обновлено 15 августа 2025, 18:48
899
4
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Основной вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис рассказал о своем опыте работы с футболистами основы киевлян.

Сын Григория Суркиса надеется, что вскоре дебютирует в первой команде.

«Когда попадаешь в команду мастеров, там совсем другой уровень, другая скорость. Опыт безумный. Там игроки национальной команды, такие футболисты, как Андрей Николаевич Ярмоленко, Виталий Буяльский – и все игроки очень хорошие. Это очень важный опыт».

»Спасибо за доверие тренерскому штабу, за то, что меня взяли».

«Делаю все, чтобы прогрессировать каждый день и прибавлять в своей игре. Даст Бог, со временем смогу выйти на поле в составе основной команды», – сказал Суркис.

По теме:
Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером
ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
Динамо Киев Вячеслав Суркис Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
Футбол | 15 августа 2025, 16:49 7
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер

Риццоли считает, что арбитр все делал правильно

7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Футбол | 15.08.2025, 17:58
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Славік не сци батько скаже і будеш основним воротарем. Он Крістіанчик же грає за основну команду і тобі буде тепленька місцинка. 
Ответить
+3
AK.228
Фамилия знакомая… не родственник президента клуба!?
Ответить
0
Saltovka
Ты же ещё хуже бущана и нещерета!
Ответить
0
Yass
Називає дядю Богом
Ответить
0
Популярные новости
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем