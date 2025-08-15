Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт

Немецкий голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп привлекает внимание «Парижа». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, парижский клуб, который повысился в классе и в предстоящем сезоне выступит в Лиге 1, предложил 35-летнему футболисту контракт по схеме 2+1.

До «Айнтрахта» Кевин выступал в составе «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Кевин Трап провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 10 стали сухими, и пропустил 46 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Айнтрахт» уступил «Фулхэму» в товарищеском матче.