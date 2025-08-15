Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Франция
15 августа 2025, 13:53 |
Кевин Трапп интересен клубу из столицы Франции

Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Трапп

Немецкий голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп привлекает внимание «Парижа». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, парижский клуб, который повысился в классе и в предстоящем сезоне выступит в Лиге 1, предложил 35-летнему футболисту контракт по схеме 2+1.

До «Айнтрахта» Кевин выступал в составе «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Кевин Трап провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 10 стали сухими, и пропустил 46 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Айнтрахт» уступил «Фулхэму» в товарищеском матче.

Кевин Трапп Париж Николо Скира Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Популярные новости
