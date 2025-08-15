Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Кевин Трапп интересен клубу из столицы Франции
Немецкий голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп привлекает внимание «Парижа». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, парижский клуб, который повысился в классе и в предстоящем сезоне выступит в Лиге 1, предложил 35-летнему футболисту контракт по схеме 2+1.
До «Айнтрахта» Кевин выступал в составе «ПСЖ».
В прошедшем сезоне Кевин Трап провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 10 стали сухими, и пропустил 46 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Ранее «Айнтрахт» уступил «Фулхэму» в товарищеском матче.
