Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб Серии A Рома ведет переговоры по двум атакующим хавбекам АПЛ.

Римляне хотят арендовать у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, а также приобрести у Астон Виллы Леона Бэйли.

При этом у Волков будет обязательство выкупить Санчо летом 2026 года за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за Челси, забив 5 голов и сделав 10 ассистов.

У Бэйли 2 гола и 4 результативные передачи.