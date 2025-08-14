Италия14 августа 2025, 21:29 |
Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко
Римляне готовы подписать Санчо и Бэйли
14 августа 2025, 21:29
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб Серии A Рома ведет переговоры по двум атакующим хавбекам АПЛ.
Римляне хотят арендовать у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, а также приобрести у Астон Виллы Леона Бэйли.
При этом у Волков будет обязательство выкупить Санчо летом 2026 года за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за Челси, забив 5 голов и сделав 10 ассистов.
У Бэйли 2 гола и 4 результативные передачи.
