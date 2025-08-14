Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко
Италия
14 августа 2025, 21:29 |
501
0

Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко

Римляне готовы подписать Санчо и Бэйли

14 августа 2025, 21:29 |
501
0
Рома ведет переговоры сразу по двум игрокам АПЛ. Сделки близко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб Серии A Рома ведет переговоры по двум атакующим хавбекам АПЛ.

Римляне хотят арендовать у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, а также приобрести у Астон Виллы Леона Бэйли.

При этом у Волков будет обязательство выкупить Санчо летом 2026 года за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за Челси, забив 5 голов и сделав 10 ассистов.

У Бэйли 2 гола и 4 результативные передачи.

По теме:
«Это рынок». Тренер из АПЛ раскритиковал трансферную политику своего клуба
Более 100 млн фунтов. Ман Юнайтед нацелился на полузащитника
Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши
Леон Бэйли Джейдон Санчо Рома Рим Астон Вилла Манчестер Юнайтед трансферы Фабрицио Романо
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 августа 2025, 21:05 0
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Панатинаикос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14 августа 2025, 00:09 1
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»

Испанец предупредил лидеров клуба, что они должны постоянно прессинговать

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Футбол | 14.08.2025, 14:24
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 27
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 44
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 26
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем