Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.

Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают Шахтер абсолютным фаворитом встречи.

Шахтер – 1,76

Ничья – 3,70

Панатинаикос – 4,95

Победитель противостояния в Q4 еврокубка сразится против турецкого Самсунспора. Побежденный отправится в четвертый круг отбора в Лигу конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).