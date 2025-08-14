Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос
Лига Европы
14 августа 2025, 10:12
Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос

14 августа в 21:00 состоится ответный матч Q3 Лиги Европы

Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос
14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).

Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.

Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают Шахтер абсолютным фаворитом встречи.

  • Шахтер – 1,76
  • Ничья – 3,70
  • Панатинаикос – 4,95

Победитель противостояния в Q4 еврокубка сразится против турецкого Самсунспора. Побежденный отправится в четвертый круг отбора в Лигу конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).

