Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос
14 августа в 21:00 состоится ответный матч Q3 Лиги Европы
14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Панатинаикос (Греция).
Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Первая игра между этими коллективами в Афинах завершилась со счетом 0:0.
Накануне ответного матча букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке – специалисты считают Шахтер абсолютным фаворитом встречи.
- Шахтер – 1,76
- Ничья – 3,70
- Панатинаикос – 4,95
Победитель противостояния в Q4 еврокубка сразится против турецкого Самсунспора. Побежденный отправится в четвертый круг отбора в Лигу конференций, где сыграет либо против Серветта (Швейцария), либо против Утрехта (Нидерланды).
