13 августа 2025, 20:55 | Обновлено 13 августа 2025, 21:05
Четвертая ракетка и прошлогодняя финалистка Цинциннати вылетела с тысячника

Джессика Пегула в трех сетах потерпела поражение от Магды Линетт в четвертом круге

Четвертая ракетка и прошлогодняя финалистка Цинциннати вылетела с тысячника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Магда Линетт

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт (WTA 40) за 2 часа и 26 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) [31] – Джессика Пегула (США) [4] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Встреча стартовала еще 12 августа. После обмена партиями игра был прервана из-за дождя и перенесена на 13 число.

Линетт и Пегула провели четвертое очное противостояние. Магда впервые одолела Джессику.

Пегула в прошлом году играла в финале тысячника в Цинциннати, где уступила Арине Соболенко. Американка потеряла более 500 очков.

Следующей соперницей Линетт будет победительница матча Клара Таусон – Вероника Кудерметова.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
WTA Цинциннати Джессика Пегула Магда Линетт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
