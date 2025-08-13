Четвертая ракетка и прошлогодняя финалистка Цинциннати вылетела с тысячника

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт (WTA 40) за 2 часа и 26 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) [31] – Джессика Пегула (США) [4] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Встреча стартовала еще 12 августа. После обмена партиями игра был прервана из-за дождя и перенесена на 13 число.

Линетт и Пегула провели четвертое очное противостояние. Магда впервые одолела Джессику.

Пегула в прошлом году играла в финале тысячника в Цинциннати, где уступила Арине Соболенко. Американка потеряла более 500 очков.

Следующей соперницей Линетт будет победительница матча Клара Таусон – Вероника Кудерметова.

Pressure? What pressure 😎@MagdaLinette outlasts No.4 seed Pegula 7-6(5), 3-6, 6-3 to advance to the Round of 16.#CincyTennis pic.twitter.com/LGRDqeF8fx — wta (@WTA) August 13, 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

