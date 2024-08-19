Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа состоялся финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В матче за титул американка Джессика Пегула (№6 WTA) проиграла третьей ракетке мира Арине Соболенко.

Цинциннати. Финал

Арина Соболенко [3] – Джессика Пегула (США) [6] – 6:3, 7:5

Это была 7-я встреча теннисисток. Американка выиграла всего 2 матча.

Отметим, что Пегула на прошлой неделе выиграла турнир такой же категории в Торонто. Она останется на шестой строчке мировой классификации.

Соболенко в новой редакции рейтинга WTA вернет себе вторую позицию, опередив прошлогоднюю победительницу этого турнира Коко Гофф.

В матче 1/8 финала Арина оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной.