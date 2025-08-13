Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 11:45 | Обновлено 13 августа 2025, 11:47
433
0

Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу своего клуба над «Динамо» в Лиге чемпионов

13 августа 2025, 11:45 | Обновлено 13 августа 2025, 11:47
433
0
Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Карседо

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо подвёл итоги противостояния с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Сначала кипрский клуб одержал победу в гостях со счётом 1:0, а позже «Пафос» обыграл киевлян и на своём поле (2:0).

Следующим соперником подопечных Карседо в отборе Лиги чемпионов станет сербский клуб «Црвена Звезда».

«Нам немного повезло, что мы забили быстрый гол, ведь это добавило нам уверенности для достижения нашей цели. Мы очень довольны и продолжаем двигаться дальше.

У нас был свой план, и мы старались воплотить его на поле. Мы хотели держать «Динамо» как можно дальше от наших ворот – и нам это удалось. В то же время мы очень хорошо действовали в атаке, создали моменты и забили два гола, чтобы одержать победу.

Работа, которую мы выполняем – исключительная. Но нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию, чтобы достичь того, чего мы действительно можем.

Что касается заявки на Лигу чемпионов и Давида Луиза: мы решим в ближайшие дни, будет ли он в списке. Ему нужно ещё несколько дней, чтобы улучшить физическую форму.

То, чего достигают футболисты – чрезвычайно сложно, и мы должны это помнить. Чем дальше мы продвигаемся, тем сложнее становится. Когда я пришёл в команду вместе с моими помощниками, у нас были амбиции и цели, но то, чего мы уже достигли – невероятно. Нельзя воспринимать эти успехи как должное. Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков. То, что вы видите на поле, когда мы начинаем матч так мощно – это мотивация и амбиции игроков.

Когда звучит гимн Лиги чемпионов, я испытываю огромную гордость, и это большая честь для нашей команды. Мы отдадим все силы. Будем играть за весь Кипр, чтобы снова привезти этот турнир на остров», – сказал Хуан.

По теме:
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
Динамо Киев пресс-конференция Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Хуан Карлос Карседо
Андрей Витренко Источник: 24sports.com.cy
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба
Футбол | 13 августа 2025, 11:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба

24-летний Бафоде Диаките начал новый этап в своей карьере

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 3
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Известный супертяж: «Я бил Усика как младенца, из него лилась кровь»
Бокс | 13.08.2025, 04:45
Известный супертяж: «Я бил Усика как младенца, из него лилась кровь»
Известный супертяж: «Я бил Усика как младенца, из него лилась кровь»
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем