Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо подвёл итоги противостояния с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Сначала кипрский клуб одержал победу в гостях со счётом 1:0, а позже «Пафос» обыграл киевлян и на своём поле (2:0).

Следующим соперником подопечных Карседо в отборе Лиги чемпионов станет сербский клуб «Црвена Звезда».

«Нам немного повезло, что мы забили быстрый гол, ведь это добавило нам уверенности для достижения нашей цели. Мы очень довольны и продолжаем двигаться дальше.

У нас был свой план, и мы старались воплотить его на поле. Мы хотели держать «Динамо» как можно дальше от наших ворот – и нам это удалось. В то же время мы очень хорошо действовали в атаке, создали моменты и забили два гола, чтобы одержать победу.

Работа, которую мы выполняем – исключительная. Но нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию, чтобы достичь того, чего мы действительно можем.

Что касается заявки на Лигу чемпионов и Давида Луиза: мы решим в ближайшие дни, будет ли он в списке. Ему нужно ещё несколько дней, чтобы улучшить физическую форму.

То, чего достигают футболисты – чрезвычайно сложно, и мы должны это помнить. Чем дальше мы продвигаемся, тем сложнее становится. Когда я пришёл в команду вместе с моими помощниками, у нас были амбиции и цели, но то, чего мы уже достигли – невероятно. Нельзя воспринимать эти успехи как должное. Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков. То, что вы видите на поле, когда мы начинаем матч так мощно – это мотивация и амбиции игроков.

Когда звучит гимн Лиги чемпионов, я испытываю огромную гордость, и это большая честь для нашей команды. Мы отдадим все силы. Будем играть за весь Кипр, чтобы снова привезти этот турнир на остров», – сказал Хуан.