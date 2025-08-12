Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Завтра у тебя должен был быть день рождения». У Георгия Судакова умер отец
Другие новости
12 августа 2025, 22:52 | Обновлено 12 августа 2025, 22:53
1961
0

«Завтра у тебя должен был быть день рождения». У Георгия Судакова умер отец

Футболист донецкого Шахтера посвятил трогательный пост своему отцу

12 августа 2025, 22:52 | Обновлено 12 августа 2025, 22:53
1961
0
«Завтра у тебя должен был быть день рождения». У Георгия Судакова умер отец
Instagram. Георгий Судаков вместе со своим отцом Виктором

22-летний футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков сообщил о смерти своего отца Виктора:

«Завтра у тебя должен был быть день рождения… Но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать меня и сказать «Сынок, ты как всегда лучший»…

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: «Ну, ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: «Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший». Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь, когда наступит «тот самый день», – написал Судаков в Instagram-посте.

По теме:
На Всемирных играх умер известный итальянский ориентировщик
Скрипник впервые отреагировал на трагическую смерть вингера Зари
ФОТО. Ингулец отдал честь Белоцерковцу перед матчем Первой лиги
Георгий Судаков смерть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Футбол | 12 августа 2025, 19:23 16
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»

Бывший главный тренер столичного клуба не верит в камбэк киевлян

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 18:00 107
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе

Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 12.08.2025, 23:02
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем