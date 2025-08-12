«Завтра у тебя должен был быть день рождения». У Георгия Судакова умер отец

22-летний футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков сообщил о смерти своего отца Виктора:

«Завтра у тебя должен был быть день рождения… Но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать меня и сказать «Сынок, ты как всегда лучший»…

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: «Ну, ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: «Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший». Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь, когда наступит «тот самый день», – написал Судаков в Instagram-посте.