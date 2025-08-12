ВИДЕО. Спас сетбол: как Синнер переиграл канадского «казака» в Цинциннати

В ночь на 12 августа лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия) вышел в четвертый раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В 1/16 финала итальянец в двух сетах переиграл канадца с украинскими корнями Габриэля Диалло (АТР 35) за 1 час и 49 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Габриэль Диалло (Канада) – 6:2, 7:6 (8:6)

На тай-брейке второй партии у Диалло был сетбол на подаче. Габриэль исполнил отличную подачу, однако Янник эффективно вернул на заднюю линию и Диалло проиграл поинт, упустив шанс перевести матч в третий сет.

Синнер является действующим чемпионом Мастерса в Цинциннати. На старте соревнований он разгромил Даниэля-Элахи Галана, а его следующим соперником будет француз Адриан Маннарино.

Синнер стал пятым игроком в XXI веке, который одержал 23 победы подряд на харде после Роджера Федерера (56, 26, 26), Новака Джоковича (35, 29, 26), Энди Маррейя (28) и Рафаэля Надаля (26).