Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Спас сетбол: как Синнер переиграл канадского «казака» в Цинциннати
ATP
12 августа 2025, 17:16 | Обновлено 12 августа 2025, 17:29
150
0

ВИДЕО. Спас сетбол: как Синнер переиграл канадского «казака» в Цинциннати

В третьем раунде американского Мастерса Янник в двух сетах одолел Габриэля Диалло

12 августа 2025, 17:16 | Обновлено 12 августа 2025, 17:29
150
0
ВИДЕО. Спас сетбол: как Синнер переиграл канадского «казака» в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 12 августа лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия) вышел в четвертый раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В 1/16 финала итальянец в двух сетах переиграл канадца с украинскими корнями Габриэля Диалло (АТР 35) за 1 час и 49 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Габриэль Диалло (Канада) – 6:2, 7:6 (8:6)

На тай-брейке второй партии у Диалло был сетбол на подаче. Габриэль исполнил отличную подачу, однако Янник эффективно вернул на заднюю линию и Диалло проиграл поинт, упустив шанс перевести матч в третий сет.

Синнер является действующим чемпионом Мастерса в Цинциннати. На старте соревнований он разгромил Даниэля-Элахи Галана, а его следующим соперником будет француз Адриан Маннарино.

Синнер стал пятым игроком в XXI веке, который одержал 23 победы подряд на харде после Роджера Федерера (56, 26, 26), Новака Джоковича (35, 29, 26), Энди Маррейя (28) и Рафаэля Надаля (26).

По теме:
Эмма РАДУКАНУ: «Смогла показать хороший теннис»
Карлос АЛЬКАРАС: «Это была лучшая часть сезона»
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Габриэль Диалло Янник Синнер ATP Цинциннати теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12 августа 2025, 05:44 6
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму

В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 13:50 80
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 12.08.2025, 17:10
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Футбол | 11.08.2025, 19:48
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11.08.2025, 19:48
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 120
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 18
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем