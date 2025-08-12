Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 августа 2025, 19:10 | Обновлено 12 августа 2025, 20:25
2

Ястремская – Гауфф. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати (отменен)

Поединок состоится 12 августа и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

11 августа, в третьем круге турнира в Цинциннати, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 31) и Коко Гауфф (WTA 2).

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка уже стала для многих неприятной соперницей, это касается стиля игры, ведь против Ястремской некогда думать, надо постоянно реагировать на мощные удары. У Даяны нет титулов в этом сезоне, хотя в целом, теннисистка их заслуживала, были только финалы в Линце и Ноттингеме.

Спортсменка хорошо смотрелась в Монреале, ей немного не хватило, чтоб обыграть в четвертом круге Елену Рыбакину, хотя играла солидно – 7:5, 2:6, 5:7. На турнире Цинциннати украинка начала со второго круга, где в непростом матче обыграла болгарку Викторию Томову – 6:4, 2:6, 6:2.

Сетка быстро свела Даяну с топ-теннисисткой, посмотрим сможет ли спортсменка повторить успех Уимблдона, когда удалось выиграть у американки в двух партиях – 7:6, 6:1.

Коко Гауфф

Возможно, американка проводит не самый яркий для себя сезон, хотя похвастаться есть чем. Гауфф блестяще отыграла на грунте, на ее счету финалы в Риме и Мадриде, а вишенкой на торте стал выигранный Ролан Гаррос. Не все так однозначно на харде, 16 побед в 22 встречах, без значимых результатов. На последнем турнире в Монреале Коко дошла до четвертого круга, где уступила будущему сенсационному победителю Виктории Мбоко – 1:6, 4:6.

Здесь американка начала с легкой победы над китаянкой Ван Синьюй – 6:3, 6:2. Гауфф не может похвастаться игровой стабильностью в этом сезоне, были матчи, в которых спортсменка выглядела плохо и нервно. Местная публика наверняка будет поддерживать теннисистку.

Личные встречи

Спортсменки хорошо знают друг друга, так как играли между собой четыре раза, причем впервые они встретились в апреле прошлого года. Пока 3:1 в пользу американки, Гауфф выиграла все три матча на грунте, а Ястремская последнюю битву на Уимблдоне, чуть больше месяца назад.

Прогноз

Хоть американка и фаворит этой пары, все понимают, что Гауфф будет тяжело против такой неуступчивой и агрессивной соперницы. Ястремская умеет обыгрывать теннисисток из топ-10, так что большого волнения у украинки не будет.

Ожидаю захватывающего матча и рискну поставить на победу Даяны с форой +1,5 сета, одну партию взять у американки точно реально. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.06.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
12.08.2025 -
22:00
Коко Гауфф
Фора Ястремской по сетам (+1.5) 2.06 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
pawa
Вперед, Даяна! Віримо у твою перемогу!
Petrovich-ya
Верю в Даяну!
Как там в песне - "мало шансов у нас но мужик-барабанщик .....
