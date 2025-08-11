Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебютант Оболони: «Эмоции переполняют, много работал ради этого»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 11:56 |
Дебютант Оболони: «Эмоции переполняют, много работал ради этого»

Александр Фещенко – о победе над «Александрией»

ФК Оболонь. Александр Фещенко

Молодой футболист столичной «Оболони» Александр Фещенко поделился мыслями о матче с «Александрией» во втором туре Украинской Премьер-лиги, который стал дебютным для игрока в составе основной команды «пивоваров».

В результате поединка киевский клуб одержал минимальную победу над соперником (1:0).

– Поздравляю с дебютом в УПЛ. Как ощущения? Как высший дивизион?

– Эмоции переполняют, много работал ради этого. Благодарю всех тренеров. Сегодня на матче были и мои первые наставники. После игры мы с ними пообщались. Хорошо, что выиграли – это очень важная для нас победа в сезоне.

– Собственно, очень позитивно отзывался о твоем дебюте наставник Антоненко. Когда он сообщил, что сегодня выйдешь на поле?

– На самом деле он просто отправил меня на разминку, как и всех ребят. Я готовился ментально и физически, ждал этого момента. Очень благодарен Александру Сергеевичу.

– Всё идет по плану. Даже был момент, когда ты оказался на острие атаки. Что случилось в последний момент? Может, эмоции вмешались?

– Хотел завершить атаку. Я более оборонительный игрок, поэтому больше работаю на отбор мяча. Хотел быстрее пробить, но немного не попал как следует, и получилось как получилось. Буду работать, чтобы в будущем такие моменты реализовывать.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
