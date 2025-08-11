ФОТО. Украинская красавица поддержала Ярмолюка на матче Брентфорда

Валерия Могильная поддержала своего бойфренда Егора Ярмолюка на матче «Брентфорда».

Она появилась на трибунах в нежном платье с цветочным принтом.

Атмосферные фото Валерии вызвали восхищение среди подписчиков.

Пара начала встречаться несколько лет назад и с тех пор неразлучна.