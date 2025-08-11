Другие новости11 августа 2025, 01:02 |
ФОТО. Украинская красавица поддержала Ярмолюка на матче Брентфорда
Валерия Могильная – главный фанат футболиста сборной Украины
11 августа 2025, 01:02 |
Валерия Могильная поддержала своего бойфренда Егора Ярмолюка на матче «Брентфорда».
Она появилась на трибунах в нежном платье с цветочным принтом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Атмосферные фото Валерии вызвали восхищение среди подписчиков.
Пара начала встречаться несколько лет назад и с тех пор неразлучна.
