11 августа 2025, 01:02
ФОТО. Украинская красавица поддержала Ярмолюка на матче Брентфорда

Валерия Могильная – главный фанат футболиста сборной Украины

Instagram. Валерия Могильная

Валерия Могильная поддержала своего бойфренда Егора Ярмолюка на матче «Брентфорда».

Она появилась на трибунах в нежном платье с цветочным принтом.

Атмосферные фото Валерии вызвали восхищение среди подписчиков.

Пара начала встречаться несколько лет назад и с тех пор неразлучна.

Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко
