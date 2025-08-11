ФОТО. Как и чем сейчас живет Сеск Фабрегас. Женат на «Ливанской богине»

«Барселона» завершила предсезонную подготовку традиционным матчем на кубок Жоана Гампера, виыграв у «Комо» Сеска Фабрегаса со счетом 5:0.

Команда из городка, известного своим знаменитым озером Лаго-ди-Комо, вернулась в Серию А два сезона назад после более чем 20 лет во втором и третьем дивизионах благодаря инвестициям новых владельцев – братьев Роберта Буди Хартоно и Майкла Бамбанга Хартоно. Это индонезийские миллиардеры, руководители табачной компании Djarum.

Карьера Фабрегаса известна: он покинул команду кадетов «Барсы», чтобы присоединиться к академии «Арсенала», где впоследствии стал лидером и капитаном первой команды. После чемпионата мира в ЮАР вернулся домой, но пробыл лишь три сезона и снова отправился в Англию – в «Челси». После пяти лет в лондонском клубе он подписал контракт с «Монако», а завершил карьеру в клубе, который сейчас тренирует, – «Комо», повесив бутсы на гвоздь в 2023 году.

Кроме футбола, известно, что Сеск увлекается музыкой группы «La Oreja de Van Gogh». Несколько лет назад вирусным стал ролик, где нынешний тренер исполняет песню «La playa». Родом из Ареньс-де-Мар, Фабрегас женат на 50-летней ливанке Даниэлле Семаан, которая старше его на 12 лет (Сеску сейчас 38). «Ливанская богиня» – так её называют в интернете – работала моделью, когда в 23 года переехала из родного Мизиара в Бейрут, хотя карьера была недолгой.

До знакомства с футболистом она была замужем за девелопером Эли Тактуком с 1999 года. Их история с Фабрегасом началась как любовь с первого взгляда: они встретились в японском ресторане в 2011 году, обменялись телефонами, а затем оба оставили своих партнеров, чтобы начать новые отношения. На тот момент Сеск имел семилетний роман, а Даниэлла завершила брак, который длился более десяти лет.

Это сильно возмутило ее бывшего мужа, с которым у нее был ребенок. Он публично раскритиковал футболиста: «Фабрегас увел у меня жену, когда мы пытались завести еще одного ребенка. Не удивлен, я не ожидал от него большего. Ему 25 лет, и он дурак. Даниэлла пошла за ним, но уйдет, когда у него закончатся деньги и слава. Фабрегас – не Дэвид Бекхэм». Позже каталонец купил особняк, в котором его жена ранее жила с бывшим мужем.

В семье Фабрегаса и Семаан пятеро детей, но только трое из них – общие. Старшие – Мария (25 лет), которая занимается музыкой и создает контент на YouTube, имея более 770 тысяч подписчиков в Instagram, и ее брат Джозеф (22 года), бывший футболист, выступавший за швейцарский «Кьассо» и в молодежной команде «Райо Вальекано». Общие дети Сеска и Даниэллы – Лия (12 лет), Капри (9 лет) и Леонардо (7 лет).

Карьера Фабрегаса была полна успехов, что позволяло ему подписывать прибыльные контракты. В 2015 году он даже стал самым высокооплачиваемым испанским футболистом после перехода в «Челси».

В инвестициях Сеск активностью не отличался, сохраняя низкий профиль. Известно, что в 2011 году он вошел в компанию SRHS, которая поставляет продукцию и услуги для гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2019 году присоединился к Жерару Пике как совладелец ФК «Андорра», а в 2021-м инвестировал в производителя растительного мяса Heura вместе с Саулем Ньигесом и Борхой Иглесиасом. В последнее время вложился в технологическую компанию Rezzil, специализирующуюся на виртуальных тренировках для спортсменов, а также в The Football Company, работающую в сфере метавселенной. С подписанием контракта с «Комо» он также стал миноритарным совладельцем клуба.