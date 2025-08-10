Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сами себе устраиваем игру, ведь не забиваем»

Главный тренер черкасского ЛНС Виталий Пономарев прокомментировал в эфире УПЛ.ТВ победу над «Эпицентром» в матче второго тура УПЛ.

«Сами себе усложнили игру. Не забили слишком большое количество голевых моментов, которые нужно было реализовывать. Нужно более спокойно завершать игру, но это футбол, и потому он интересен, ведь в любой момент игра может полностью измениться.

До 70-й минуты у нас было полное преимущество, и очень хорошо, что это было не только территориальное преимущество, но и большое количество созданных моментов. Радует, что моменты были.

Как я говорил после предыдущей игры, мы еще не на 100% функционально готовы так, как хотели бы видеть команду. И, скорее всего, психология сыграла свою роль, потому что команда долго не выигрывала, счет был 1:0, и ребята подсознательно начали играть на удержание результата.

Давление результата есть в каждом матче, не думаю, что был какой-нибудь особый матч. У нас есть полное доверие от руководства, мы работаем, понимаем, что нужно что-то изменить внутри команды в тренировочном процессе.

Конечно, это не произойдет за один день, но еще раз говорю: я доволен тем, как команда работает. Конечно, будут моменты, когда все будет идти не гладко, но сегодня те полтора месяца работы в команде - я считаю, что это достаточно качественные полтора месяца», – сказал Пономарев в эфире УПЛ ТВ.