Оболонь и Александрия назвали стартовые составы на матч 2 тура УПЛ
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени
В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.
Александр Антоненко и Денис Нестеренко определились с составами своих команд на предстоящий поединок.«Горожанам» не поможет португальский легионер Мигел Кампуш, получивший длительную дисквалификацию.
В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).
