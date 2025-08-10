Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 12:02 | Обновлено 10 августа 2025, 12:06
Оболонь и Александрия назвали стартовые составы на матч 2 тура УПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени

ФК Александрия.

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Александр Антоненко и Денис Нестеренко определились с составами своих команд на предстоящий поединок.«Горожанам» не поможет португальский легионер Мигел Кампуш, получивший длительную дисквалификацию.

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

Оболонь и Александрия назвали стартовые составы на матч 2 тура УПЛ

По теме:
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в другой клуб УПЛ
Марко САПУГА: «Хочу поблагодарить врачей»
Александр Антоненко Кирилл Нестеренко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Оболонь - Александрия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
