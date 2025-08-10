Оболонь и Александрия назвали стартовые составы на матч 2 тура УПЛ

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Александр Антоненко и Денис Нестеренко определились с составами своих команд на предстоящий поединок.«Горожанам» не поможет португальский легионер Мигел Кампуш, получивший длительную дисквалификацию.

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

