Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Англии 10 августа в 17:00 по Киеву
10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Главным арбитром противостояния будет английский рефери Крис Кавана.
Мерсисайдцы выиграли трофей чемпионата Англии 2024/25 с 84 очками. Орлы завоевали национальный Кубок в прошлом сезоне.
Ливерпуль имеет на своем счету 16 выигранных Суперкубков. Орлы поборются за свой первый такой титул.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
