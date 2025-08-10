Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Англии 10 августа в 17:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния будет английский рефери Крис Кавана.

Мерсисайдцы выиграли трофей чемпионата Англии 2024/25 с 84 очками. Орлы завоевали национальный Кубок в прошлом сезоне.

Ливерпуль имеет на своем счету 16 выигранных Суперкубков. Орлы поборются за свой первый такой титул.

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

