Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы
Другие новости
09 августа 2025, 23:42 |
407
0

ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы

История Томаса Бролина

09 августа 2025, 23:42 |
407
0
ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы
Instagram. Томас Бролин

Томас Бролин, звезда ЧМ-1994 и бронзовый призёр турнира, неожиданно завершил карьеру в 28 лет из-за травм и потери мотивации.

Бывший форвард «Пармы» инвестировал в шведский бренд пылесосов Twinner, владеет половиной компании и занимается винным бизнесом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также он играл в профессиональный покер. Его состояние оценивается в €4 млн.

Сейчас Бролин изменился внешне, но остаётся активным в соцсетях, имея более 78 тыс. подписчиков.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Екатерина и Александр Усик поразили романтическим снимком
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды
фото lifestyle
Максим Лапченко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Футбол | 09 августа 2025, 15:45 95
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925

Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09 августа 2025, 04:38 0
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»

Александр Усик пробовал боксировать как Насим Хамед

Хаби АЛОНСО: «Ты станешь стартовым игроком. Но это риск, все постепенно»
Футбол | 09.08.2025, 23:14
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь стартовым игроком. Но это риск, все постепенно»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь стартовым игроком. Но это риск, все постепенно»
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем