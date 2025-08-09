ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы

Томас Бролин, звезда ЧМ-1994 и бронзовый призёр турнира, неожиданно завершил карьеру в 28 лет из-за травм и потери мотивации.

Бывший форвард «Пармы» инвестировал в шведский бренд пылесосов Twinner, владеет половиной компании и занимается винным бизнесом.

Также он играл в профессиональный покер. Его состояние оценивается в €4 млн.

Сейчас Бролин изменился внешне, но остаётся активным в соцсетях, имея более 78 тыс. подписчиков.