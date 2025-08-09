Другие новости09 августа 2025, 23:42 |
ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы
История Томаса Бролина
Томас Бролин, звезда ЧМ-1994 и бронзовый призёр турнира, неожиданно завершил карьеру в 28 лет из-за травм и потери мотивации.
Бывший форвард «Пармы» инвестировал в шведский бренд пылесосов Twinner, владеет половиной компании и занимается винным бизнесом.
Также он играл в профессиональный покер. Его состояние оценивается в €4 млн.
Сейчас Бролин изменился внешне, но остаётся активным в соцсетях, имея более 78 тыс. подписчиков.
