Экс-форвард сборной Палестины погиб в Газе. Салах наехал на УЕФА

41-летний бывший форвард сборной Палестины Сулейман аль-Обейд 6 августа погиб в результате обстрела сектора Газа израильскими военными.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Палестины. Сулейман ждал гуманитарную помощь на юге сектора Газа. У него осталась жена, два сына и три дочери.

Аль-Обейд во время клубной карьеры выступал за палестинские клубы Аль-Шати, Маркез Шабаб аль-Амари и Газа Спорт. На его счету более 100 голов во всех турнирах.

8 числа УЕФА на своих официальных ресурсах сообщил о смерти Сулеймана: «Прощай, Сулейман аль-Обейд – «палестинский Пеле». Талант, который дарил надежду тысячам детей – даже в самые мрачные времена».

Звездный египетский вингер английского Ливерпуля Мохамед Салах в Twitter сделал репост сообщения УЕФА и ответил:

«Можете ли вы рассказать нам, как он погиб, где именно и почему?», – написал Салах, намекнув на то, что УЕФА скрыл детали смерти Сулеймана.