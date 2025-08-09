Кристал Пэлас

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пелас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии
09 августа 2025, 16:48 | Обновлено 09 августа 2025, 17:59
Кристал Пелас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии

Матч начнется 10 августа в 17:00 по Киеву

Кристал Пелас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии
ФК Ливерпуль

В воскресенье, 10 августа состоится матч за Суперкубок Англии между «Кристалл Пелас» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пелас

Прошлый сезон английской Премьер-лиги коллектив провел достаточно стабильно, завоевав 53 очка за 38 матчей и заняв 12-е место (уже в течение 4 последних лет команда завершает чемпионат на 10-12 строчках). Однако главным достижением лондонцев является победа в кубке – это первый и единственный трофей Кристал Пелас за всю историю. На своем пути клуб победил «Стокпорт», «Донкастер», «Миллволл», «Фулхэм» и «Астон Виллу», а в финале минимально одолел «Манчестер Сити».

Благодаря триумфу в кубке коллектив должен выступать в Лиге Европы, однако из-за совместных владельцев с французским «Лионом» был понижен в Лигу конференций, где начнет свой путь с финала квалификации. Во время предсезонной подготовки «Кристалл Пелас» провели 6 поединков против английских и немецких команд (в том числе против «Аусбурга» и «Майнца»), где одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Ливерпуль

Мерсисадцы были одной из сильнейших команд в прошлом сезоне – в Премьер-лиге они получили 84 очка за 38 поединков и наконец завоевали свое 20-е чемпионство, сравнявшись по этому показателю с «Манчестер Юнайтед». Но в Кубке Англии они минимально уступили «Плимуту» на стадии 1/16, а в Карабао Кап потерпели поражение в финале от «Ньюкасла». Также не повезло в Лиге чемпионов – там красные вылетели от ПСЖ в серии пенальти 1/8 финала.

Летом команда была очень активна на трансферном рынке и подписала многих игроков, в частности Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Уго Экитике и Флориана Вирца, ради которого побила свой собственный трансферный рекорд. Казалось, все идет просто идеально, но 3 июля в автомобильной аварии погиб нападающий команды Диогу Жота. Эта новость стала большим ударом для клуба и всего футбольного сообщества.

Во время предсезонной подготовки «Ливерпуль» провел 5 игр (в том числе против «Милана» и «Атлетика Бильбао») и одержал 4 победы.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами не было столь очевидного фаворита, как может показаться на первый взгляд. «Ливерпуль» за это время одержал 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а 1 выигрыш завоевали «Кристалл Пелас». Эта победа «орлов» в апреле 2024 года похоронила все надежды «красных» на чемпионство в последнем сезоне Клоппа.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» отметился 86-ю голами в прошлом сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • Ни в одном из 5-ти товарищеских матчей «Ливерпуля» во время предсезонной подготовки не было забито меньше 4-х голов.
  • «Кристалл Пелас» забивали первыми в 4-х из 6 товарищеских играх на предсезонке.
  • Только в 1 из последних 7 поединков между коллективами было забито более 2 голов.

Возможные стартовые составы

Кристал Пелас: Гендерсон – Геи, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Камада, Уортон, Муньос – Эзе, Сарр – Матета

Ливерпуль: Алисон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Гравенберг, Маккалитер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» в основное время с коэффициентом 1.64.

