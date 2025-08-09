Украина. Премьер лига09 августа 2025, 14:32 | Обновлено 09 августа 2025, 14:34
261
0
ВИДЕО. Мендоса вывел Кривбасс вперед в игре с Металлистом 1925
Венесуэлец вывел криворожский клуб вперед
09 августа 2025, 14:32 | Обновлено 09 августа 2025, 14:34
261
0
В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».
Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 40-й минуте венесуэлец Глейкер Мендоса вывел хозяев поля вперед. 1:0 на табло стадион «Горняк».
❗️ ВИДЕО. Мендоса вывел Кривбасс вперед в игре с Металлистом 1925
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 августа 2025, 02:49 1
Беллью не обращает внимания на габариты
Футбол | 09 августа 2025, 09:59 8
Вы удивитесь, но вопрос не только в деньгах…
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Футбол | 09.08.2025, 13:03
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 22:58 176
08.08.2025, 07:01 5
08.08.2025, 14:33 3
08.08.2025, 08:20 4
08.08.2025, 03:20 8
07.08.2025, 10:24 8
07.08.2025, 08:37 2
07.08.2025, 20:16 11