ВИДЕО. Мендоса вывел Кривбасс вперед в игре с Металлистом 1925

Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 14:32 | Обновлено 09 августа 2025, 14:34
Венесуэлец вывел криворожский клуб вперед

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте венесуэлец Глейкер Мендоса вывел хозяев поля вперед. 1:0 на табло стадион «Горняк».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
