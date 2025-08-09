В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте венесуэлец Глейкер Мендоса вывел хозяев поля вперед. 1:0 на табло стадион «Горняк».

❗️ ВИДЕО. Мендоса вывел Кривбасс вперед в игре с Металлистом 1925