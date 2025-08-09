Украина. Премьер лига09 августа 2025, 13:02 |
Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура Украинской Премьер-лиги
09 августа 2025, 13:02
В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».
Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Кривбасс – Металлист 1925 – 0:0 (обновляется)
Гол:
