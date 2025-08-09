Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 13:02 |
175
0

Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс

В субботу, 9 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Кривбасс – Металлист 1925 – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Матч Кривбасс – Металлист 1925 приостановлен из-за воздушной тревоги
Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
Популярные новости
