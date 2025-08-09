Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой
Другие новости
09 августа 2025, 04:14 |
50
0

ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой

Криштиану Роналду опубликовал пост, который уже собрал более 5 миллионов лайков

09 августа 2025, 04:14 |
50
0
ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду снова доказал, что для него возраст – лишь цифра.

На новых фото из тренировочного лагеря 40-летний нападающий «Аль-Насра» предстал с обнаженным торсом, продемонстрировав пресс, рельефные мышцы и физическую готовность, которой могут позавидовать и 20-летние футболисты.

По данным компании WHOOP, которая проводила замеры физиологических показателей спортсмена, биологический возраст Роналду составляет всего 28,9 года – на 11 лет меньше его реального возраста. Эти цифры вызвали бурю обсуждений в соцсетях и породили новую волну разговоров о том, что португалец может играть на высочайшем уровне еще долгие годы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Журналист Пирс Морган, наблюдавший за Роналду в Саудовской Аравии, отметил, что CR7 сохраняет невероятную работоспособность, страсть к футболу и уровень дисциплины, который под силу далеко не всем даже молодым игрокам.

В комментариях под фото на Instagram фанаты не скупились на эмоции: «Криштиану Роналду может быть и 40 лет, но его тело говорит совсем о другом», «40 лет и в лучшей форме, чем когда-либо!», и так далее.

Судя по физической форме и желанию побеждать, Криштиану действительно может переписать историю и продлить карьеру далеко за 40-летний рубеж.

По теме:
Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец
фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 23:30 7
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

Артем может таки покинуть Рим

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08.08.2025, 07:36
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Футбол | 08.08.2025, 11:40
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
Футбол | 09.08.2025, 03:25
МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
07.08.2025, 04:05 5
Теннис
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
07.08.2025, 22:57 26
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем