ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой

Криштиану Роналду снова доказал, что для него возраст – лишь цифра.

На новых фото из тренировочного лагеря 40-летний нападающий «Аль-Насра» предстал с обнаженным торсом, продемонстрировав пресс, рельефные мышцы и физическую готовность, которой могут позавидовать и 20-летние футболисты.

По данным компании WHOOP, которая проводила замеры физиологических показателей спортсмена, биологический возраст Роналду составляет всего 28,9 года – на 11 лет меньше его реального возраста. Эти цифры вызвали бурю обсуждений в соцсетях и породили новую волну разговоров о том, что португалец может играть на высочайшем уровне еще долгие годы.

Журналист Пирс Морган, наблюдавший за Роналду в Саудовской Аравии, отметил, что CR7 сохраняет невероятную работоспособность, страсть к футболу и уровень дисциплины, который под силу далеко не всем даже молодым игрокам.

В комментариях под фото на Instagram фанаты не скупились на эмоции: «Криштиану Роналду может быть и 40 лет, но его тело говорит совсем о другом», «40 лет и в лучшей форме, чем когда-либо!», и так далее.

Судя по физической форме и желанию побеждать, Криштиану действительно может переписать историю и продлить карьеру далеко за 40-летний рубеж.