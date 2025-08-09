Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 9 августа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 августа 2025, 04:08 |
В субботу из представительниц Украины сыграет только Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 августа начнут матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати в одиночном разряде, а также стартуют поединки первого круга в парном.

В субботу из украинок сыграет только Марта Костюк. Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои первые встречи 10 числа.

WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 1-й запуск (18:00)

Марта Костюк [25] – Татьяна Мария

По теме:
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Соперница Свитолиной: чемпионка Уимблдона-2023 повесила бублик в Цинциннати
Стала известна первая соперница Ястремской на большом турнире в Цинциннати
