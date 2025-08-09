WTA09 августа 2025, 04:08 |
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 9 августа
В субботу из представительниц Украины сыграет только Марта Костюк
09 августа 2025, 04:08 |
9 августа начнут матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати в одиночном разряде, а также стартуют поединки первого круга в парном.
В субботу из украинок сыграет только Марта Костюк. Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои первые встречи 10 числа.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 9 августа
WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 1-й запуск (18:00)
Марта Костюк [25] – Татьяна Мария
