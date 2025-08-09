Чем запомнился первый матч нового чемпионата Португалии для Спортинга?

В первом матче чемпионата Португалии действующий чемпион «Спортинг» на выезде победил «Каса Пию» со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для 22-летнего португальского полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша.

Во-первых, эта игра стала для игрока юбилейной, 200-й за «Спортинг».

Во-вторых, в этом матче Педру Гонсалвеш оформил свою 50-ю результативную передачу за клуб.

Статистика Педру Гонсалвеша за «Спортинг»: 200 матчей, 82 гола, 50 ассистов.

Другой атакующий игрок чемпионов, Франсишку Тринкау, уже в первом туре оформил гол и результативную передачу.

Также интересным фактом матча является то, что датский капитан «львов» Мортен Юльманд забил за «Спортинг» впервые за 7 месяцев. Этот гол стал для датчанина 8-м за команду и 10-м в целом в карьере.

