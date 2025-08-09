Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чем запомнился первый матч нового чемпионата Португалии для Спортинга?
Португалия
Для нескольких игроков действующего чемпиона страны поединок первого тура стал знаковым

Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Гонсалвеш

В первом матче чемпионата Португалии действующий чемпион «Спортинг» на выезде победил «Каса Пию» со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для 22-летнего португальского полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша.

Во-первых, эта игра стала для игрока юбилейной, 200-й за «Спортинг».

Во-вторых, в этом матче Педру Гонсалвеш оформил свою 50-ю результативную передачу за клуб.

Статистика Педру Гонсалвеша за «Спортинг»: 200 матчей, 82 гола, 50 ассистов.

Другой атакующий игрок чемпионов, Франсишку Тринкау, уже в первом туре оформил гол и результативную передачу.

Также интересным фактом матча является то, что датский капитан «львов» Мортен Юльманд забил за «Спортинг» впервые за 7 месяцев. Этот гол стал для датчанина 8-м за команду и 10-м в целом в карьере.

Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Педру Гонсалвеш Франсишку Тринкау Мортен Юльманд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 0
