Чем запомнился первый матч нового чемпионата Португалии для Спортинга?
Для нескольких игроков действующего чемпиона страны поединок первого тура стал знаковым
В первом матче чемпионата Португалии действующий чемпион «Спортинг» на выезде победил «Каса Пию» со счетом 2:0.
Этот матч стал знаковым для 22-летнего португальского полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша.
Во-первых, эта игра стала для игрока юбилейной, 200-й за «Спортинг».
Во-вторых, в этом матче Педру Гонсалвеш оформил свою 50-ю результативную передачу за клуб.
Статистика Педру Гонсалвеша за «Спортинг»: 200 матчей, 82 гола, 50 ассистов.
Другой атакующий игрок чемпионов, Франсишку Тринкау, уже в первом туре оформил гол и результативную передачу.
Также интересным фактом матча является то, что датский капитан «львов» Мортен Юльманд забил за «Спортинг» впервые за 7 месяцев. Этот гол стал для датчанина 8-м за команду и 10-м в целом в карьере.
🇵🇹Pedro Gonçalves fez a 50.ª assistência em 200 jogos pelo Sporting.#CPACSCP pic.twitter.com/KFh8mNKp6D— Playmaker (@playmaker_PT) August 8, 2025
🇩🇰Morten Hjulmand regressa aos golos pelos leões 7 meses depois.— Playmaker (@playmaker_PT) August 8, 2025
Marcou o 8.º golo pelo Sporting, o 10.º da carreira.#CPACSCP pic.twitter.com/IswKiNNIOm
