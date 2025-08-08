8 августа поединком между «Полтавой» и «Верес» начнется второй тур Украинской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние пройдет в городе Кропивницкий на стадионе «Зирка».

Перед началом встречи ровенский клуб представил третий комплект формы, в котором «Верес» сыграет против «Полтавы».

Новый игровой комплект выполнен в розовом цвете, символизируя цветок вереск.

ФОТО. Необычный цвет. Верес выйдет в новой форме против Полтавы