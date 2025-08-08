Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 14:22 | Обновлено 08 августа 2025, 14:23
ФОТО. Необычный цвет. Верес выйдет в новой форме против Полтавы

Ровенский клуб презентовал гостевой комплект

НК Верес

8 августа поединком между «Полтавой» и «Верес» начнется второй тур Украинской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние пройдет в городе Кропивницкий на стадионе «Зирка».

Перед началом встречи ровенский клуб представил третий комплект формы, в котором «Верес» сыграет против «Полтавы».

Новый игровой комплект выполнен в розовом цвете, символизируя цветок вереск.

Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полтава - Верес игровая форма фото
Андрей Витренко
