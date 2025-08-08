Украина. Премьер лига08 августа 2025, 14:22 | Обновлено 08 августа 2025, 14:23
ФОТО. Необычный цвет. Верес выйдет в новой форме против Полтавы
Ровенский клуб презентовал гостевой комплект
08 августа 2025, 14:22 | Обновлено 08 августа 2025, 14:23
8 августа поединком между «Полтавой» и «Верес» начнется второй тур Украинской Премьер-лиги.
Футбольное противостояние пройдет в городе Кропивницкий на стадионе «Зирка».
Перед началом встречи ровенский клуб представил третий комплект формы, в котором «Верес» сыграет против «Полтавы».
Новый игровой комплект выполнен в розовом цвете, символизируя цветок вереск.
