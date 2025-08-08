Лидер Руха рассказал, как изменилась команда после ухода Пономарева

Лидер львовского Руха Виталий Роман рассказал о тренерской ротации во главе первой команды. Защитник признался, что у Пономарева и Федыка есть разные тренерские подходы.

– Как изменились требования к игрокам с уходом Виталия Пономарева в ЛНЗ?

– У Виталия Юрьевича и Ивана Зиноновича разные тренерские подходы. Совершенно другие наработки, которые не были заметны в предыдущей игре, но мы сейчас заточены быстро приспособиться к новым требованиям тренерского штаба.

– Многие лидеры Руха покинули клуб. Ответственности прибавилось на плечи остающихся ребят?

– Давление на футболистов всегда будет оказываться. Но хотел бы напомнить: когда мы начинали работать с Виталием Юрьевичем, то в команду тоже вошли многие молодые игроки, в которых никто не верил, но Рух по-хорошему всех удивил. Возможно, так и сейчас случится, что мы вместе с тренерским штабом поможем новичкам спрогрессировать, – сказал Роман.

