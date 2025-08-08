Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хочет обновить трансферный рекорд. Нацелились на победителя ЛЧ
Испания
08 августа 2025, 18:42 |
Реал хочет обновить трансферный рекорд. Нацелились на победителя ЛЧ

Витинья может оставить «ПСЖ»

08 августа 2025, 18:42
Реал хочет обновить трансферный рекорд. Нацелились на победителя ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витиньей, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» готовы предложить за 25-летнего футболиста 130 миллионов евро, что станет рекордным подписанием в истории королевского клуба.

В сезоне 2024/25 Витинья провел 59 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее «Реал» предложил «Арсеналу» сенсационный обмен.

Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
