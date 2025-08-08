Реал хочет обновить трансферный рекорд. Нацелились на победителя ЛЧ

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витиньей, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочные» готовы предложить за 25-летнего футболиста 130 миллионов евро, что станет рекордным подписанием в истории королевского клуба.

В сезоне 2024/25 Витинья провел 59 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

