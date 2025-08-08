Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове
Лига чемпионов
08 августа 2025, 06:49 | Обновлено 08 августа 2025, 06:58
ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове

В первом поединке Q3 Лиги Европы голов не было забито

ФК Шахтер

Вечером 7 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26.

Вничью завершилась игра в Афинах между командами Панатинаикос и Шахтер Донецк (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч запланирован на 14 августа в польском городе Краков.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы, где встретится с турецким клубом Самсунспор. А проигравший сыграет в Q4 Лиги конференций против неудачника пары Серветт – Утрехт (1:3 в первой игре).

🔹 Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи, 7 августа 2025

Панатинаикос (Греция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

ФОТО. Лучшие моменты матча Панатинаикоса и Шахтера

Панатинаикос фото Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
