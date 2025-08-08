ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове
В первом поединке Q3 Лиги Европы голов не было забито
Вечером 7 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26.
Вничью завершилась игра в Афинах между командами Панатинаикос и Шахтер Донецк (0:0)
Ответный матч запланирован на 14 августа в польском городе Краков.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы, где встретится с турецким клубом Самсунспор. А проигравший сыграет в Q4 Лиги конференций против неудачника пары Серветт – Утрехт (1:3 в первой игре).
🔹 Лига Европы. Квалификация Q3
Первые матчи, 7 августа 2025
Панатинаикос (Греция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0
ФОТО. Лучшие моменты матча Панатинаикоса и Шахтера
