ФОТО. Лучшие моменты матча. Панатинаикос и Шахтер: все решится в Кракове

Вечером 7 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26.

Вничью завершилась игра в Афинах между командами Панатинаикос и Шахтер Донецк (0:0)

Ответный матч запланирован на 14 августа в польском городе Краков.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы, где встретится с турецким клубом Самсунспор. А проигравший сыграет в Q4 Лиги конференций против неудачника пары Серветт – Утрехт (1:3 в первой игре).

🔹 Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи, 7 августа 2025

Панатинаикос (Греция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

ФОТО. Лучшие моменты матча Панатинаикоса и Шахтера