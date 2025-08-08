ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры
Татьяна Макаренко наслаждается собственной красотой
Татьяна Макаренко, жена экс-футболиста киевского «Динамо» Евгения Макаренко, снова взбудоражила соцсети.
Модель продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике у моря, вызвав волну реакции среди почти 5 тысяч подписчиков в Instagram.
Фото сделаны на Марбелье – популярном испанском курорте.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Евгений Макаренко — бывший игрок сборной Украины и воспитанник «Динамо», воспитывает двоих детей вместе с супругой.
Пара регулярно делится моментами из личной жизни в соцсетях.
На данный момент футболист является свободным агентом после скандального ухода из казахстанского клуба «Ордабасы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист скончался 6 августа 2025 года
Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка