ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры

Татьяна Макаренко, жена экс-футболиста киевского «Динамо» Евгения Макаренко, снова взбудоражила соцсети.

Модель продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике у моря, вызвав волну реакции среди почти 5 тысяч подписчиков в Instagram.

Фото сделаны на Марбелье – популярном испанском курорте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Евгений Макаренко — бывший игрок сборной Украины и воспитанник «Динамо», воспитывает двоих детей вместе с супругой.

Пара регулярно делится моментами из личной жизни в соцсетях.

На данный момент футболист является свободным агентом после скандального ухода из казахстанского клуба «Ордабасы».