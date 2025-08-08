Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры
Другие новости
08 августа 2025, 03:16 |
137
0

ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры

Татьяна Макаренко наслаждается собственной красотой

08 августа 2025, 03:16 |
137
0
ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры
Instagram. Татьяна Макаренко

Татьяна Макаренко, жена экс-футболиста киевского «Динамо» Евгения Макаренко, снова взбудоражила соцсети.

Модель продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике у моря, вызвав волну реакции среди почти 5 тысяч подписчиков в Instagram.

Фото сделаны на Марбелье – популярном испанском курорте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Евгений Макаренко — бывший игрок сборной Украины и воспитанник «Динамо», воспитывает двоих детей вместе с супругой.

Пара регулярно делится моментами из личной жизни в соцсетях.

На данный момент футболист является свободным агентом после скандального ухода из казахстанского клуба «Ордабасы».

По теме:
ВИДЕО. Снуп Догга эпично поприветствовали в Чемпионшипе
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки
фото lifestyle девушки Евгений Макаренко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Футбол | 08 августа 2025, 02:45 0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07.08.2025, 19:45
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем