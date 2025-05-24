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24 мая 2025, 16:30 | Обновлено 24 мая 2025, 16:31
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«Это зашло очень далеко». Бывший игрок Динамо – о долгах своего экс-клуба

Евгений Макаренко собирается отсудить заработанное в «Ордабасы»

24 мая 2025, 16:30 | Обновлено 24 мая 2025, 16:31
750
0
«Это зашло очень далеко». Бывший игрок Динамо – о долгах своего экс-клуба
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Евгений Макаренко высказался о задолженности перед ним казахского «Ордабасы».

– В чем заключается непрофессионализм клубного руководства «Ордабасы»?

– Не выполнялись контрактные обязательства, поэтому у меня было право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Теперь пусть разбираются с компетентными органами УЕФА.

– Сколько тебе остались должны?

– Сум я называть пока не буду, потому что это конфиденциальная информация, но задолженность была больше трех зарплат. По правилам УЕФА я имею право на кардинальные решения этих вопросов. Дело зашло очень далеко, ведь мне и тренироваться не давали, меня не заявляли до последнего момента, в мой адрес бросались какие-то нелепые аргументы. Пусть это останется в прошлом и на их совести.

Напомним, Евгений Макаренко покинул «Ордабасы» в апреле 2025 года.

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Евгений Макаренко Динамо Киев Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу зарплаты долги
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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