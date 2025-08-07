ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q3 ЛЕ против Панатинаикоса

В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер» проведет матч третьего раунда квалификации к групповому этапу Лиги Европы, где «горняки» сыграют против греческого «Панатинаикоса».

Подопечные Арды Турана провели предматчевую разминку на поле стадиона «Panathenaic Stadium» в Афинах, где с минуты на минуту стартует и сама игра.

Матч Панатинаикос – Шахтер запланирован на четверг, 7 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 14 августа.

Ранее сообщалось, что Арда Туран определился со стартовым составом «горняков» на матч против Панатинаикоса.

ФК Шахтер Донецк.

ФК Шахтер Донецк.

ФК Шахтер Донецк.