ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q3 ЛЕ против Панатинаикоса
«Горняки» готовы к первому матчу против «Панатинаикоса»
В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер» проведет матч третьего раунда квалификации к групповому этапу Лиги Европы, где «горняки» сыграют против греческого «Панатинаикоса».
Подопечные Арды Турана провели предматчевую разминку на поле стадиона «Panathenaic Stadium» в Афинах, где с минуты на минуту стартует и сама игра.
Матч Панатинаикос – Шахтер запланирован на четверг, 7 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 14 августа.
Ранее сообщалось, что Арда Туран определился со стартовым составом «горняков» на матч против Панатинаикоса.
