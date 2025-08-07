7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Пресс-служба горняков, как выглядит раздевалка команды перед стартом противостояния. Подопечные Арды Турана сыграют в новом комплекте формы.

ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах