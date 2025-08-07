Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
Лига Европы
ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах

7 августа горняки проведут первый матч Q3 Лиги Европы против Панатинаикоса

ФК Шахтер

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба горняков, как выглядит раздевалка команды перед стартом противостояния. Подопечные Арды Турана сыграют в новом комплекте формы.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
SHN
Ну такое. Где же уголек мой уголек?
