ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
7 августа горняки проведут первый матч Q3 Лиги Европы против Панатинаикоса
7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пресс-служба горняков, как выглядит раздевалка команды перед стартом противостояния. Подопечные Арды Турана сыграют в новом комплекте формы.
ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бабич ждет новичков в составе Ворсклы
Бразильский вингер стал рекордной продажей в истории «Александрии»