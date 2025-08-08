Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансфер находится на финишной прямой. Наставник «ПСЖ» Луис Энрике с нетерпением ждет прихода Забарного. Тренер попросил руководство парижан ускорить трансфер. Энрике хочет, чтобы Илья был готов помочь команде в матче Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.