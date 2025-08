Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА

Новичок «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо возглавляет один интересный статистический рейтинг.

Камерунец, выступая в прошлом сезоне за «Брентфорд», стал лидером среди всех игроков АПЛ по количеству ожидаемых результативных передач (хА, 9.3).

Мбемо сумел опередить по этому показателю Коула Палмера и Мохамеда Салаха, у которых по 9.1.

Ожидаемые результативные передачи в АПЛ 2024/25 (хА)

