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  4. Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА
Англия
06 августа 2025, 16:36 |
114
0

Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА

Этот игрок сумел обойти в рейтинге Палмера и Салаха

06 августа 2025, 16:36 |
114
0
Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Новичок «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо возглавляет один интересный статистический рейтинг.

Камерунец, выступая в прошлом сезоне за «Брентфорд», стал лидером среди всех игроков АПЛ по количеству ожидаемых результативных передач (хА, 9.3).

Мбемо сумел опередить по этому показателю Коула Палмера и Мохамеда Салаха, у которых по 9.1.

Ожидаемые результативные передачи в АПЛ 2024/25 (хА)

  • 9.3 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
  • 9.1 – Коул Палмер (Челси)
  • 9.1 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 8.0 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 7.8 – Букайо Сака (Арсенал)
  • 7.4 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • 7.0 – Миккел Дамсгард (Брентфорд)
  • 7.0 – Алекс Ивоби (Фулхэм)
  • 6.7 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
  • 6.7 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
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Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Брентфорд Коул Палмер Мохамед Салах статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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