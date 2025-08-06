Англия06 августа 2025, 16:36 |
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Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА
Этот игрок сумел обойти в рейтинге Палмера и Салаха
06 августа 2025, 16:36 |
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо возглавляет один интересный статистический рейтинг.
Камерунец, выступая в прошлом сезоне за «Брентфорд», стал лидером среди всех игроков АПЛ по количеству ожидаемых результативных передач (хА, 9.3).
Мбемо сумел опередить по этому показателю Коула Палмера и Мохамеда Салаха, у которых по 9.1.
Ожидаемые результативные передачи в АПЛ 2024/25 (хА)
- 9.3 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
- 9.1 – Коул Палмер (Челси)
- 9.1 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 8.0 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 7.8 – Букайо Сака (Арсенал)
- 7.4 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- 7.0 – Миккел Дамсгард (Брентфорд)
- 7.0 – Алекс Ивоби (Фулхэм)
- 6.7 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
- 6.7 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
Highest xA in the Premier League last season. 📊 https://t.co/gRreUqE2Hl pic.twitter.com/TGEhfAJUAI— Squawka (@Squawka) August 6, 2025
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