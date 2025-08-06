Новичок МЮ стал рекордсменом АПЛ прошлого сезона по показателю хА

Новичок «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо возглавляет один интересный статистический рейтинг.

Камерунец, выступая в прошлом сезоне за «Брентфорд», стал лидером среди всех игроков АПЛ по количеству ожидаемых результативных передач (хА, 9.3).

Мбемо сумел опередить по этому показателю Коула Палмера и Мохамеда Салаха, у которых по 9.1.

Ожидаемые результативные передачи в АПЛ 2024/25 (хА)

9.3 – Брайан Мбемо (Брентфорд)

9.1 – Коул Палмер (Челси)

9.1 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

8.0 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

7.8 – Букайо Сака (Арсенал)

7.4 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

7.0 – Миккел Дамсгард (Брентфорд)

7.0 – Алекс Ивоби (Фулхэм)

6.7 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)

6.7 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)