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  4. Пауло ВИТОР: «Я действительно безгранично счастлив быть в Карпатах»
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 16:43 |
318
0

Пауло ВИТОР: «Я действительно безгранично счастлив быть в Карпатах»

Бразильский новичок «Карпат» рассказал об адаптации в команде

29 июля 2025, 16:43 |
318
0
Пауло ВИТОР: «Я действительно безгранично счастлив быть в Карпатах»
ФК Карпаты. Пауло Витор

В летнее межсезонье состав «Карпат» пополнил бразильский вингер Пауло Витор. Футболист поделился впечатлениями о первых днях пребывания в клубе и рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал именно «Карпаты».

– Приветствуем тебя в «Карпатах»! Что для тебя означает этот шаг – заключение контракта с клубом?

– Добрый день! Я искренне рад и счастлив быть здесь. Это очень важный шаг для меня и моей семьи. Я уверен, что мы достигнем своих целей, что получим удовольствие от сезона, а самое главное – вместе поможем клубу реализовать его амбиции. Для меня это имеет огромное значение. Я действительно безгранично счастлив быть здесь.

– Многие легионеры отказываются ехать в Украину из-за того, что у нас сейчас идет война с россией. Почему ты принял решение переехать во Львов и не пугает ли тебя ситуация в Украине?

– Это была хорошая возможность. Я почувствовал доверие со стороны клуба, тренерского штаба и всего персонала. Я поговорил со своей семьей, с теми, кто меня поддерживает, и мы вместе приняли решение приехать сюда, ведь знаем, что Карпаты – большой клуб с амбициозными целями. И именно это меня мотивирует, понимаете? Это стремление всегда двигаться вперед, искать что-то лучшее. А что касается войны – надеемся, что она как можно быстрее завершится. Что все это прекратится, и люди снова смогут жить в мире – как можно скорее.

– Твой брат Дэнилсон – тоже футболист и он в свое время выступал вместе с Бруниньо в одной команде. Совещался ли ты с Бруно перед тем, как подписывать контракт с «Карпатами»?

– Присутствие здесь бразильцев и, в общем-то, южноамериканцев, безусловно, помогает. Мы общаемся между собой, задаем вопросы, интересуемся, как здесь все устроено. Я говорил с Бруниньо, Игорем, Жаном – все они чувствуют себя комфортно и счастливы. Они приехали сюда в аренду, провели хороший сезон и клуб вместе с ними решил, что они остаются. Именно потому, что им здесь хорошо. Потому что, несмотря на войну, как я уже говорил, это очень большой клуб. Клуб, борющийся за серьезные цели. И именно этот месседж они мне донесли: что им здесь комфортно, что, несмотря на обстоятельства, «Карпаты» – действительно отличный клуб.

– В своей предыдущей команде – «Портимоненсе» – ты был капитаном. Ты очень интересная личность и имеешь лидерские качества. Сложно ли было провести первые дни в команде, как прошла твоя адаптация и как принял тебя коллектив?

– Для меня прошлый год был особенным – я был капитаном «Портимоненсе», большого клуба. Я оставил его, но он до сих пор остается для меня домом благодаря людям, опыту, возможностям, которые я там получил. Мне присуще быть лидером на поле: я всегда стараюсь помогать своим партнерам по команде, тренеру, клубу – всем, кто вовлечен в общий процесс. Первые дни здесь, как у новичка, были для меня адаптационными – пытался понять, как работает. Но уже вчера и сегодня я чувствую себя гораздо лучше – появляется комфорт. Это естественно: приходишь в новую команду – и постепенно вливаешься в коллектив, в клуб, в общий процесс. Я такой человек, который всегда стремится быть привлеченным ко всему происходящему. Думаю, это помогает мне, ведь я не боюсь общаться, говорить, задавать вопросы. И считаю, что это очень полезно для меня.

– В первую очередь можно отметить твою хорошую работу с мячом и скорость. Всегда ли ты занимался футболом, были ли в твоей жизни другие виды спорта, развивавшие твою скорость?

– Вся моя жизнь была и остается посвящена футболу. Я начал играть еще в детстве – с семи лет. И с самого начала это была моя главная цель. Все, кто вышел из Бразилии, из Рио-де-Жанейро, откуда я родом, всегда с детства мечтали достичь чего-то в жизни, дать своим семьям лучшую жизнь. Это всегда было моей мотивацией: с детства я четко знал, что хочу стать футболистом. Конечно, я люблю спорт в целом. Мне нравятся и другие виды активностей – борьба, джиу-джитсу, ММА, но я всегда сосредоточен на футболе. Есть виды спорта, которыми мы не можем заниматься через тренировочный процесс и прочее, но спорт – это то, что мне действительно близко.

– Ты занимался боевыми искусствами когда-то?

– Да, раньше я даже занимался джиу-джитсу, но прекратил, потому что нужно было сосредоточиться на футбольных тренировках.

– Ты родился в одном из самых больших городов Бразилии – Рио-де-Жанейро. На твоем теле есть татуировка с фавелами. Это воспоминания о твоем доме?

– Да, конечно, эта татуировка имеет для меня большое значение. Оно символизирует место, откуда я родом. Там до сих пор живет часть моей семьи. Чтобы выбраться оттуда, нам пришлось пройти много трудностей. Эта татуировка для меня – как напоминание: куда бы я ни поехал, фавела всегда со мной. Люди оттуда – всегда в моем сердце. Поэтому этот рисунок на теле имеет для меня очень глубокий смысл. Да, с детства все было непросто. Многие знают, что родиться в таком районе, в фавеле – это сложно. Мое детство было непростым. Но мой отец – герой. И мама – тоже. При всех обстоятельствах они всегда делали все, чтобы нам ничего не хватало. Именно поэтому я еще с детства решил: играть в футбол, чтобы вытащить семью оттуда, дать отцу, маме, семье лучшую судьбу. Если коротко – такова была моя история. Мое детство – это трудности, сила, вера и труд с ранних лет. Чтобы иметь шанс на лучшую жизнь.

– Каким был твой первый футбольный мяч? Приходилось ли тебе играть самодельными мячами?

– Я хорошо помню, что мяч у нас был один из самых дешевых. Когда мы играли на улице, то пользовались таким, который там, в Бразилии, называют «bola de leite», он не был кожаным. Когда по нему ударить – болит нога. Мы играли на улице босиком, без обуви. Часто забивали пальцы о землю – но это было нормально. В Бразилии многие начинают играть в футбол именно так: босиком, без ничего, таким вот дешевым мячом, плохим… Мы бегали без футболок, потому что нельзя было пачкать одежду – нужно было экономить. Если испачкался, потом надо стирать… Поэтому обычно играли только в шортах, без обуви, без футболок.

– Какое количество татуировок на твоем теле?

– Ну, каждая моя татуировка имеет значение – я не делал ни одного просто так. Если спросите, что значит каждое из них, я расскажу. Но вот сколько их у меня даже не знаю.

– Готов ли ты сделать тату, которая у тебя будет ассоциироваться с Украиной и «Карпатами»?

– У меня уже есть татуировка льва, сделал его давно – она мне нравится и имеет свое значение. И когда я приехал сюда, увидел, что на эмблеме клуба тоже изображен льв. Думаю, это близко и клубу, и болельщикам. Выходит, у меня уже есть частичка того, что имеет значение для клуба, и людей.

– В 17 лет ты дебютировал за «Васко да Гама» в Серии А. Что для тебя означал этот день?

– Я начал в Васко да Гама еще ребенком – мне было 7 лет, когда я туда пришел. Затем перешел во «Флуминенсе», еще один большой клуб, который стал частью моего футбольного становления. Впоследствии вернулся в «Васко да Гама». Я прекрасно помню день своего дебюта в этом клубе. Это было ощущение, будто я достиг своей цели, хотя очевидно, что это было только начало долгого пути, который мне нужно было пройти. Это была смесь разных эмоций, но однозначно – приятных: радость достижения цели, выхода на профессиональный уровень и дебюта в команде, где я провел практически все свое детство. И, конечно, у меня есть татуировка, посвященная тому дню – вот здесь, на руке, записана дата моего дебюта и гола. Это одна из татуировок, которая имеет очень важное значение в моей жизни.

– Что ты знал об Украине, если учитывать, что раньше ты пересекался с украинским нападающим Романом Зозулей в Альбасете? Помнишь ли ты этого футболиста?

– До войны я уже следил за украинским футболом, потому что здесь играло много бразильцев, которые впоследствии уехали отсюда в другие крупные клубы – в топ-чемпионаты, Премьер-лиги других стран. Поэтому я следил за украинским футболом, потому что извне он престижный – именно благодаря большому количеству бразильских игроков, которые здесь выступали. Когда я познакомился с Зозулей в Альбасете, мне было 18–19 лет. Я тогда еще плохо говорил по-испански, как и он, поэтому мы не слишком общались. Поэтому я особо не узнал ничего об Украине от него. Но еще до того я уже знал об украинском футболе и следил за ним именно благодаря бразильцам, которые сюда приезжали играть.

– У тебя есть жена и маленький сын. Планируешь перевезти их во Львов?

– Конечно, безусловно. Перед тем, как приехать, я поговорил с женой. И еще до того, как принять предложение от «Карпат» приехать в Украину – понимая, что здесь идет война – мы все обсудили, и она поддержала это решение. Сказала, что хочет быть рядом, что она со мной. Мы уже 9 лет женаты. С тех пор, как я уехал из Бразилии в 18–19 лет, она всегда была рядом – и в Испании, и в Португалии, и когда мы возвращались в Бразилию. Она с самого начала рядом со мной, и теперь мы тоже не хотим расставаться. Мы всегда держимся вместе, и в этот раз – не исключение. Она приедет сюда, чтобы жить со мной. Надеемся достичь поставленных целей вместе с клубом и, конечно, очень хотим, чтобы все в конце концов сложилось хорошо. Это самое главное.

– Ты привык к страстным бразильским болельщикам, но фанаты «Карпат» тоже очень искренне болеют за свою команду. Сейчас у тебя есть возможность поприветствовать их. Что ты хотел бы им сказать?

– Прежде всего хочу сказать, что я очень рад быть здесь – действительно счастлив. Надеюсь, что нам удастся достичь целей клуба. Это самое важное. Я верю, что если клуб достигнет своего, то и мои личные цели тоже сбудутся. Надеюсь, что вы всегда будете поддерживать нас в любой момент. От себя обещаю: на поле у нас точно будет желание побеждать и делать все возможное, чтобы вы были счастливы. С нетерпением жду встречи с вами на нашем стадионе. До встречи!

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Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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