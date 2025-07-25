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  4. Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
Англия
25 июля 2025, 23:03 |
1662
4

Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро

Александер Исак сообщил «Ньюкаслу», что планирует перейти к чемпионам Премьер-лиги

25 июля 2025, 23:03 |
1662
4
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Форвард английского «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак может покинуть свой клуб и продолжить карьеру в составе «Ливерпуля».

«Сороки» четко обозначили свою позицию во время летнего трансферного окна и отказывались продавать одного из своих лидеров. Ситуация изменилась в последнее время, когда 25-летний футболист сообщил руководству, что планирует перейти к чемпионам Англии.

«Мерсисайдцы» предложили 139 млн евро, но «Ньюкасл» отказался отпускать Исака за такую сумму и требует 173 млн евро. По информации источника, «Ливерпуль» настроен решительно и даже высокая цена не станет препятствием.

Британская пресса сообщила, что триумфаторы Премьер-лиги 2024/25 имеют отличные финансовые возможности, чтобы совершать громкие трансферы.

Клуб заработал около 205 млн евро после победы в чемпионате и 97 млн за участие в Лиге чемпионов. Почти 70 млн евро принесет новый контракт с Adidas, который начнет действовать с 1 августа. Кроме того, коммерческие доходы «мерсисайдцев» превысили 800 млн евро. По этой причине у команды не будет никаких проблем с финансовым фейр-плей.

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Ливерпуль Ньюкасл Александер Исак трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: talkSPORT
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Комментарии 4
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saltim
Что то слишком большую звезду лепят с этого Шведа. Не стоит он этих денег
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bzzzzzz
за такие бабки уже лучше добавть и купить Винисиуса
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Liverpool-FС
Супер
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0
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