Переговоры завершены. Интер согласился отпустить игрока в клуб Ла Лиги

Миланский «Интер» договорился с испанским клубом «Вильярреал» о трансфере 26-летнего полузащитника Тейджона Бьюкенена.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «змеи» отпустят своего игрока за 8,5 миллионов евро. К тому же, «Интер» получит 20% от следующей продажи Тейджона.

Канадский футболист подпишет соглашение с «Вильярреалом» на пять сезонов – до 2030 года.

Вторую часть сезона 2024/25 Бьюкенен провел именно в «желтой субмарине» на правах аренды. За испанский клуб полузащитник отыграл 13 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

