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Италия
25 июля 2025, 17:44 | Обновлено 25 июля 2025, 17:46
357
0

Переговоры завершены. Интер согласился отпустить игрока в клуб Ла Лиги

Тейджон Бьюкенен полноценно перейдет в «Вильярреал»

25 июля 2025, 17:44 | Обновлено 25 июля 2025, 17:46
357
0
Переговоры завершены. Интер согласился отпустить игрока в клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

Миланский «Интер» договорился с испанским клубом «Вильярреал» о трансфере 26-летнего полузащитника Тейджона Бьюкенена.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «змеи» отпустят своего игрока за 8,5 миллионов евро. К тому же, «Интер» получит 20% от следующей продажи Тейджона.

Канадский футболист подпишет соглашение с «Вильярреалом» на пять сезонов – до 2030 года.

Вторую часть сезона 2024/25 Бьюкенен провел именно в «желтой субмарине» на правах аренды. За испанский клуб полузащитник отыграл 13 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Интер Милан Вильярреал чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу Серия A Ла Лига Тейджон Бьюкенен трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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