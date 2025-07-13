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  4. Ровно 18 лет назад Пепе официально стал игроком мадридского Реала
Испания
13 июля 2025, 13:54 | Обновлено 13 июля 2025, 13:57
326
0

Ровно 18 лет назад Пепе официально стал игроком мадридского Реала

Сумма трансфера на тот момент составляла 30 миллионов евро

13 июля 2025, 13:54 | Обновлено 13 июля 2025, 13:57
326
0
Ровно 18 лет назад Пепе официально стал игроком мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

18 лет назад португальский защитник Пепе официально был представлен как игрок мадридского «Реала».

13 июля 2007 года Пепе перешел из португальского «Порту» в состав «сливочных» за 30 млн евро.

За королевский клуб португалец сыграл 334 поединка, забил 15 голов, отдал 20 результативных передач, получил 79 желтых карточек, 6 раз был удален с поля и завоевал 13 трофеев:

  • Лига чемпионов (3)
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Испании (3)
  • Кубок Испании (2)
  • Суперкубок Испании (2)
  • Клубный чемпионат мира (2)

В составе «Реала» Пепе провел 10 сезонов (2007/08 – 2016/17).

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Пепе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига в этот день Порту
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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