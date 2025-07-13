Ровно 18 лет назад Пепе официально стал игроком мадридского Реала
Сумма трансфера на тот момент составляла 30 миллионов евро
18 лет назад португальский защитник Пепе официально был представлен как игрок мадридского «Реала».
13 июля 2007 года Пепе перешел из португальского «Порту» в состав «сливочных» за 30 млн евро.
За королевский клуб португалец сыграл 334 поединка, забил 15 голов, отдал 20 результативных передач, получил 79 желтых карточек, 6 раз был удален с поля и завоевал 13 трофеев:
- Лига чемпионов (3)
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Испании (3)
- Кубок Испании (2)
- Суперкубок Испании (2)
- Клубный чемпионат мира (2)
В составе «Реала» Пепе провел 10 сезонов (2007/08 – 2016/17).
📅 On this day, 18 years ago, Pepe joined Real Madrid for €30M. ✍️🤍— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 13, 2025
334 games 🙌
13 trophies 🏆
10 seasons 👊
One of the best defenders ever.. 🇵🇹🔝 pic.twitter.com/5ZjyqlXgDH
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