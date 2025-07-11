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  4. Ровно 4 года назад сборная Италии стала чемпионом Европы
Чемпионат Европы
11 июля 2025, 15:48 |
49
0

Ровно 4 года назад сборная Италии стала чемпионом Европы

Итальянцы переиграли англичан в драматической серии пенальти

11 июля 2025, 15:48 |
49
0
Ровно 4 года назад сборная Италии стала чемпионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Четыре года назад сборная Италии во второй раз в своей истории завоевали трофей чемпионата Европы.

11 июля 2021 года состоялся финальный поединок Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Судьбу турнира решила серия пенальти, в которой итальянцы переиграли соперников со счетом 3:2.

Во время турнира итальянцы одолели на своем пути сборные Турции (3:0), Швейцарии (3:0), Уэльса (1:0), Австрии (2:1), Бельгии (2:1), Испании (1:1, 4:2 по пенальти) и Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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