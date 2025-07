Ровно 4 года назад сборная Италии стала чемпионом Европы

Четыре года назад сборная Италии во второй раз в своей истории завоевали трофей чемпионата Европы.

11 июля 2021 года состоялся финальный поединок Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Судьбу турнира решила серия пенальти, в которой итальянцы переиграли соперников со счетом 3:2.

Во время турнира итальянцы одолели на своем пути сборные Турции (3:0), Швейцарии (3:0), Уэльса (1:0), Австрии (2:1), Бельгии (2:1), Испании (1:1, 4:2 по пенальти) и Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

📅 On this day, exactly four years ago, Italy broke my heart by winning EURO 2020 in a penalty shoot-out against England. 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏆 pic.twitter.com/nVoKR8hpg8