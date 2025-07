Первый после Тиаго Силвы. Новичок Челси засветился в ряде рейтингов

8 июля в первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «Флуминенсе» со счетом 2:0.

Дублем за англичан отметился Жоао Педру, который стал 21-м бразильским бомбардиром на текущем чемпионате. Бразилия по этому показателю является лидером соревнований.

Также игрок «Челси» стал первым футболистом на турнире, который забил гол в ворота своей бывшей команды.

Жоао Педру стал первым бразильцем «Челси» со времен Тиагу Силвы, который забил гол за клуб в официальном матче (2023/24, против «Шеффилд» Юнайтед). Интересным фактом является то, что Тиаго Силва сейчас является игроком именно «Флуминенсе».

Жоао Педру сначала продолжил тенденцию «Челси»: 9 последних голов клуба были забиты разными игроками (без учета автоголов), а затем прервал ее (забил дважды подряд).

На счету Жоао Педру есть еще одно достижение. Он стал лишь вторым бразильцем, который сделал дубль в ворота бразильской команды в международном матче. Первым был Амарилду в составе «Милана» в игре против «Сантоса» в 1963 году.

Бразилец отметился 11-м и 12-м голами в сезоне 2024/25. 10 первых из них Жоао Педру забил за «Брайтон».

