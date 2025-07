Клуб с украинцем в составе сделал предложение Баварии по голкиперу

Итальянский клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, активно работает над переходом Даниэля Переца из мюнхенской «Баварии».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «грифоны» сделали предложение «Баварии» по аренде вратаря с правом выкупа.

Сейчас стороны находятся в шаге от заключения сделки. Перец – приоритетная цель для «Дженоа» на позицию голкипера.

Даниэль находится в структуре «Баварии» с лета 2023 года. Всего Перец отыграл семь матчей за немецкий клуб, имея в активе всего два сухих поединка.

Напомним, что известный форвард «Дженоа» в ближайшее время может оказаться в чемпионате Мексики.

🚨🔴🔵 EXCL: Genoa are in advanced talks to sign Daniel Peretz from FC Bayern.



Understand official bid has been sent to Bayern for loan with buy option clause and the agreement is close.



Peretz, top priority for goalkeeper position at Genoa this summer. pic.twitter.com/JgHeUR47O7